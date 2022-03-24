Пропагандисти поширюють фейк про державний переворот в Україні

Росіяни безперестанку поширюють фейк, що начебто президент України Володимир Зеленський не перебуває в Києві.

Цю інформацію постійно поширюють не лише пропагандистські ЗМІ, а й фізичні особи, до прикладу, Соловйов.

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Він переконує не лише в тому, що Володимир Зеленський виїхав зі столиці, а й в тому, що в Україні нібито готують державний переворот.

Розповідає про те, що Зеленський виїхав за межі столиці, підводить під те що, начебто в Україні готується якийсь там переворот за допомогою старих політичних еліт… Це для того, щоб сіяти зневіру для українців,

– пояснив Сергій Лещенко.

Зауважимо, що Володимир Зеленський неодноразово доводив, що перебуває у Києві. На відео видно, що він у столиці.

Днями перша леді країни Олена Зеленська теж сказала, що президент перебуває у Києві, та додала, що дуже переживає за чоловіка.

Брифінг Лещенка за 24 березня: дивіться відео