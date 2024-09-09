Клонування сайтів та декілька мов: як RT поширює кремлівську пропаганду та обходить санкції

Російська мережа Russia Today (RT) перебуває під санкціями в Європейському Союзі та Сполучених Штатах через свою пропагандистську діяльність та підтримку війни. Однак RT намагається уникнути обмежень і продовжувати поширювати дезінформацію по всьому світу.

Одним з головних методів обходу санкцій є клонування вмісту сайту та розміщення його на кількох доменах. Варто зазначити, що значна частина цих доменів фокусуються на іноземних мовах – зокрема іспанській, німецькій та французькій.

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Як Russia Today обходять обмеження

За словами аналітиків, ці клоновані вебсайти націлені на міжнародну аудиторію з метою впливу на громадську думку, особливо під час виборів і в політично напружені моменти.

Коли санкції з боку ЄС і США набули чинності, RT втратили можливість легально працювати на кількох ключових ринках.

Це обмеження могло різко зменшити охоплення, але натомість RT адаптувалися, використовуючи децентралізовану стратегію – клонуючи свій вміст на кількох нових доменах. Вони перенаправляють користувачів зі старих адрес і з "нових дружніх вебсайтів" на нові домени RT. А їх десятки,

– йдеться в матеріалі.

Зазначається, що клоновані вебсайти RT повторюють дизайн та вміст, дещо змінюючи інтерфейс або доменні імена, включаючи назву мережі.

Якою є цільова аудиторія пропагандистів

Головна увага RT зосереджена на аудиторії в іспано-, німецько- та франкомовних країнах. Ці регіони є стратегічно важливими для пропагандистських кампаній, оскільки вони представляють великі та політично важливі території, де громадська думка може вплинути на вибори чи політичні рішення.

Для іспаномовних країн RT розробляє такі вебсайти, як esrt.online і actualidad-rt.com.

У Німеччині такі сайти, як RTDE.life, RTnewsde.pro та RTDE.website, були ключовими платформами для поширення кремлівської пропаганди. Вони зіграли значну роль у поширенні дезінформації під час виборів до Європейського Союзу та виборчих кампаній у Німеччині.

Франкомовні регіони також стали однією з центральних мішеней для RT. Використовуючи такі домени, як rtenfrance.tv, RT прагне охопити франкомовну аудиторію в Європі та Африці.

RT часто наповнює свої іспанські, німецькі та французькі платформи контентом, який поляризує аудиторію, сіє недовіру до демократичних інституцій і надає перевагу політичним партіям або кандидатам, які симпатизують російському порядку денному,

– зазначають автори.

Пропагандисти також посилюють настрої проти ЄС, використовують "расову та імміграційну напруженість" і просувають ультраправі або популістські партії, які відповідають геополітичним цілям Москви.

Автори матеріалу також представили список доменів RT, які використовуються для пропаганди. Серед них є зокрема:

actualidad-rt.com

annurtv.com

dert.online

dert.site

dert.tech

es-rt.com

esrt.online

esrt.press

esrt.site

esrt.space

leitertv.com

rt.rs

rtarabic.com

rtbrasil.com

rtde.life

rtde.live

rtde.tech

rtve.es

rurtnews.com

rusian-rt.com

esrt.press

esrt.online

rtde.live

rtde.site

rtde.me

esrt.press

esrt.online

esrt.tech

Незважаючи на всі зусилля влади щодо обмеження впливу RT, поширення клонованих вебсайтів значно ускладнює процес блокування RT. Щоразу, коли інтернет-провайдери видаляють або блокують домен, RT або його філії швидко запускають новий сайт-клон під іншою назвою, який часто розміщується в країнах з менш суворими правилами щодо інтернет-контенту.

Ця децентралізована структура дає змогу RT залишатися стійким до спроб видалення.