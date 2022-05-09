Пропагандисти вже самі заплутались у брехні, – Лещенко про лист батьку загиблого з "Москви"

Росіяни не встигають керувати власними фейками та брехнею. Очікувано, ситуація почала виходити з-під контролю.

Ліквідація флагману російського флоту стало однією з найгучніших подій у війні. Ворог усіляко намагається відхреститися від фіаско, вдаючись до цинічної брехні.

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Заплуталися у власній брехні

Батьку одного із "зниклих" строковиків, які проходили службу на "Москві", прийшов лист від російської прокуратури. В ньому йдеться про те, що крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" та не заходив до територіальних вод України. Що стосується його сина, то він зник у невідомому напрямку після обставин, які призвели до потоплення корабля, тому вважається "безвісти зниклим".

Після цього самі ж російські пропагандисти почали звинувачувати російську прокуратуру у нелюдяному ставленні до загиблого матроса.

Це свідчить про те, що росіяни не готові визнавати власні злочини, але готові героїзувати тих, хто брав участь у війні проти України,

– пояснив Лещенко під час брифінгу.

Позиція батька загиблого моряка щодо війни проти України

До смерті свого сина росіянин Шкребець був типовим громадянином країни-окупанта: радій війні та заявляв, що ніякої України не має існувати. Особливо тішили його обстріли мирних українських міст.

Коли ж його син загинув, він дивним чином помітив, що в Росії немає медіа, що російські солдати – це всього лиш "гарматне м'ясо" та почав критикувати владу. Щодо України він свою думку не змінив: навіть смерть дітей не вчить росіян бодай базовій людяності.

Війна Росії проти України: коротко про головне

США тепер надаватимуть Україні зброю та іншу допомогу дуже швидко та за спрощеною процедурою. Під законом про ленд-ліз вже стоїть підпис президента США Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він повідомив радісну та важливу новину – Україна вже передала другу частину відповідей на опитувальник від Європейського Союзу.

ЗСУ відбили 8 атак російських окупантів на Сході України. Ворог не лише провалив усі наступи, а й зазнав значних втрат.

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