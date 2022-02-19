Пропагандисти заявили про затримання нібито "українського агента" за підрив авто у Донецьку

Російські пропагандисти 19 лютого заявили про затримання нібито "українського агента". Йому приписують підрив авто у Донецьку.

Інформацію оприлюднив російський "1 канал". Пропагандисти стверджують, нібито "агент" зізнався у причетності до вибуху авто начальника так званої "народної міліції".

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Окупанти знову брешуть про "наступ України"

Російські ЗМІ опублікували відео із "зізнаннями агента". Варто зазначити, що, коли чоловік говорить, його очі бігають вниз, наче він читає інформацію з листочка.

"Агент" озвучив попередні пропагандистські тези. Мовляв, Київ готує наступ та диверсії на Донбасі. Говорив також про "відправлення шпигунів до Білорусі".

Україна не планує жодного наступу

В українській армії попередили, що російські спецслужби на окупованих територіях готують теракти, жертвами яких можуть стати мирні люди.

Вони хочуть використати це як привід для звинувачення України, аби ввести так званих "миротворців". Застерегли, що противник може мінувати мостів та дороги, якими вивозять людей в Росію, машини, житлові будинки.

У ЗСУ наголосили, що жодних наступів на Донбас не планують. Такі варіанти навіть не розглядають, тому що це би призвело до численних жертв серед мирних жителів. Плани ж Кремля розвідка озвучує для того, аби діяти на випередження.

Важливо – До Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", – розвідка:

Російська пропаганда зараз працює посилено. Наприклад, 19 лютого окупанти поширили фейки, мовляв, у Ростовську область прилетіли 2 українські снаряди. Однак в МЗС та ООС одразу спростували це.