Українців – знищити, а дітей "перевиховати": пропагандисти знову заговорили про "денацифікацію"

Російські пропагандисти по-новому пояснили поняття так званої "денацифікації". Вони відверто зізнались, що це означає вбивства мирних жителів.

Пропагандистка Анна Долгарева в ефірі російських телеканалів видала скандальну заяву, інформує 24 Канал. Вона заявила, мовляв, українців треба знищити, а їхніх дітей виховати у російському дусі.

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Так, окупантка абсолютно серйозно сказала, що "необхідно вбити всіх, хто чинить опір Росії, а інших виховати в дусі російського світу". За її баченням, єдиний "вихід" – бомбардування.

Далі ведучий запитав, чи працює російьська пропаганда на окупованих територіях. Долгарева зізналась, що "пропаганда вирівнялась". Наприкінці вона прочитала так звану "поезію" про росіянина та українця.

Пропагандистка видала жорстоку заяву: відео

Соловйов накинувся на гостя в ефірі

Пропагандист Соловйов у розмові з вихідцем із Росії, німецьким журналістом і політологом Грегором Шпіценим, влаштував істерику. Він наважився обізвати нецензурною лайкою міністра оборони Німеччини й запевнив, що в російської людини оборонне відомство Німеччини "викликає ненависть".

Коли розмова зайшла про постачання західних танків, Соловйова "рознесло". Він спитав, чи зможуть вони "бомбити Берлін".