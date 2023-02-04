Німецький підрозділ пропагандистського RT закрився

У світі стало менше на один пропагандистський ресурс. Підрозділ російського телеканалу Russia Today закрився в Німеччині.

Заяву пропагандисти опублікували на сайті телеканалу. Розповідають про так звані "репресії".

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RT розказує про "тиск"

Журналісти кажуть, мовляв, рішення про припинення діяльності було пов'язане з "репресивними обмеженнями свободи преси та засобів масової інформації в ЄС". Ба більше, стверджують про "тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб".

Голова німецької редакції RT Дінара Токтосунова пояснила, що телеканал закрився в Німеччині через 9 пакет санкцій ЄС. Однак пропагандисти збираються продовжувати працювати з Москви.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 березня 2022 року заборонила мовлення RT у Франції, Великій Британії, Німеччині. Річ у тім, що Росія поширює через ці канали пропаганду, виправдовуючи війну проти України. Звісно, це загрожує громадському порядку та безпеці Євросоюзу.

Пропагандист з RT закликав топити українських дітей

У жовтні в ефірі телеканалу Russia Today диктор Антон Красовський запропонував розправлятись з українськими дітьми. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на це запропонував негайно заборонити роботу цього так званого медіа.