Пропагандистський "Яндекс" через свою позицію втрачає топменеджерів

Росія зіткнулася з безпрецедентними санкціями через підступне вторгнення в Україну та обстріл мирного населення. Під обмеження потрапляють ключові компанії, з яких йдуть провідні топменеджери.

Дії "Яндекс" – злочин

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що пропагандистський "Яндекс" покинула російська журналістка Тоня Самсонова.

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Вона – засновниця проєкту The Question. Це сервіс з відповідями експертів на питання користувачів.

У заяві на звільнення вона пояснила, що покидає компанію, адже "Яндекс" не відображає інформацію проте, що Росія напала на Україну та вбиває мирне населення.

Самсонова назвала дії "Яндекс" – злочином.



Заява на звільнення Самсонової / Фото з телеграму Федорова

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