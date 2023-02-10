Закликала до зміни кордону України та підтримки окупантів: СБУ взялася за пропагандистку Монтян

СБУ повідомила про підозру одіозній прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян. Вона публічно виправдовує російську агресію проти України. Ба більше, закликає до зміни державного кордону України.

Перебуваючи на території Росії, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях ворожих спецслужб. Зокрема, регулярно виступає на російських телеканалах та закликає підтримувати окупантів.

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Що треба знати про пропагандистку Монтян

Тетяна Монтян масовано поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні ютуб і телеграм-канали, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

Підозрювана з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Росії. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Тетяні Монтян оголосили підозру / Інфографіка СБУ

Пропагандистці оголосили про підозру за 4 статтями

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Монтян про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Зокрема: