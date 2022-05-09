Пропозиція Борреля про заморожені активи Центробанку Росії – шлях до справедливості, – Подоляк

Михайло Подоляк привітав пропозицію Жозепа Борреля заморозити резерви Центробанку Росії на користь України. Це стане шляхом до відновлення справедливості.

Радник керівника Офісу Президента Подоляк наголосив, що за зруйновану інфраструктуру України та її знищені міста хтось має відповісти. Росія роками продавала сировину Євросоюзу, накопичуючи резерви.

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Росія, продаючи сировину до ЄС, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція Жозепа Борреля про заморожені активи ЦБ Росії на користь України – шлях до відновлення справедливості,

– заявив Подоляк.

Заява Борреля

Боррель – верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики – наголосив, що державам ЄС варто розглянути можливість арешту російських валютних резервів, які наразі заморожені. Гроші потрібно витратити на відбудову України.

Як приклад Боррель згадав про США. Там арештували активи ЦБ Афганістану. Мовилося про мільярди доларів. Ці гроші спрямували на допомогу жертвами тероризму та гуманітарні потреби.

За словами Борреля, з російськими валютними резервами необхідно вчинити аналогічно.

ЄС, США та інші країни від початку повномасштабної війни Росії з Україною заморозили активи Центробанку Росії. Верховний представник ЄС наголосив, що це одне з найважливіших політичних питань на столі: хто платитиме за відбудову України.

Україна отримає 1,5 мільярда доларів

У Міністерстві фінансів України повідомили, що Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку. Відповідну інформацію оприлюднили 7 травня. Отримані гроші спрямують на оплату праці бюджетників.

Таку допомогу виділять у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Світовий банк ще у квітні також запропонував українському уряду розпочати підготовку нового інвестиційного проєкту. Мовиться про невідкладну підтримку надання державних послуг в Україні.

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Джен Псакі заявила, що у Білому домі готові обговорити списання боргу Україні. Штати розглядають усі можливі варіанти, які допоможуть Україні у війні проти Росії. За словами Псакі, гуманітарна допомога набуватиме різних форм. Відповідну заяву речниця Білого дому зробила під час брифінгу 6 травня.