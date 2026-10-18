"Неадекватний торг": політолог розкритикував пропозицію США щодо захисту російських НПЗ

У США пропонують розширити дію Starlink в обмін на 100-денний мораторій на атаки по російських НПЗ. Політолог Валерій Димов назвав такий торг неадекватним, адже Київ має отримувати допомогу без умов.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

Чому Україна вимагає далекобійності?

Експерт наголошує, що оборонні та технологічні можливості наша держава повинна мати без вимог щодо обмеження власних дій проти агресора.

За його словами, Сполучені Штати самі стикаються з фізичним дефіцитом антибалістичних ракет Patriot PAC-3, значну частину яких витратили під час конфлікту на Близькому Сході.

Виробництво цих ракет раніше складало 450 одиниць на рік, і лише зараз цей показник зростає до 620.

Знаючи, що в них немає цих Patriot PAC-3, ми кажемо: давайте нам ліцензії, можливості бити по території Росії на 300 кілометрів,

– наголосив Валерій Димов.

Він додав, що в існуючих умовах за столом перемовин Україна має показувати свою силу, щоб з нею рахувалися.

Удари по Росії повертають до реальності

Політолог зауважив, що саме успішні атаки Сил оборони по критичних об'єктах у Росії змушують міжнародних партнерів тверезо оцінювати ситуацію. Як приклад він навів ураження найбільшого нафтового термінала Санкт-Петербурга, загальна місткість якого становить 73,9 тисячі кубічних метрів. Також вагомим аргументом стають удари по інших важливих складських та цифрових вузлах ворога.

Ви нам не дали те, що могли би дати – отримуйте палаючі термінали під Санкт-Петербургом та втрачені гроші російського бізнесу,

– зазначив політолог.

Завдяки стійкості Збройних Сил та співпраці з європейськими союзниками Україна демонструє здатність захищати власні інтереси та протистояти спробам нав'язати невигідні перемовини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська сторона розглядає взаємну зупинку ударів по нафтопереробних підприємствах як перший крок до так званого енергетичного перемир'я. Проте, як вже повідомлялося на нашому сайті, подібні ініціативи часто працюють виключно на користь ворога, дозволяючи йому відновити свою військову машину.