У мережі активізувалися шахраї, які пропонують "роботу мрії": що про це варто знати

У соцмережах працює багато шахраїв, які намагаються заволодіти грошима чи особистими даними користувачів. Однією з "перевірених" схем є пропозиція роботи. Через повідомлення в Телеграм шахраї заманюють людей в свою "пастку".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як працюють шахраї в Телеграм

Шахраї знаходять зацікавлених людей і пропонують їм нібито заробити гроші за просування блогерів. Лише за кілька підписок, лайків та коментарів злочинці пропонують швидкий заробіток, що сягає від 500 до 3000 грн щодня. Часто шахраї називають себе представниками відомих брендів, на кшталт Universal Pictures.

Пропозиція заробітку виглядає переконливо – "роботодавець" не просять вкласти ваші гроші, щоб отримати виплати та не приховують, що саме потрібно робити. Шахраї навіть обіцяють надсилати "скрини виплат".

Але користувачів мережі попереджують про тривожні сигнали, які свідчать, що "роботодавець" може скористатися вашими даними. По-перше, невідомо, звідки вони дізнаються ваш номер. Також обліковий запис адміністратора часто є "Deleted Account". Це означає, що користувач видалився, щоб таким чином прибрати сліди злочину.

Також "роботодавець" одразу може давати підозріле посилання на "офіційного куратора" або ж може вимагати написати в особисті чи навіть попросити надіслати передплату або дані картки.

В Телеграм активізувалися шахраї, які пропонують роботу / Скриншоти SPRAVDI

Варто запам'ятати прості правила, які допоможуть не співпрацювати з шахраями в інтернеті:

компанія Universal Pictures не шукає фрілансерів через телеграм-групи;

легальна робота не починається з чату, де немає офіційних контактів;

скрини "виплат" легко підробити.

Не ведіться на красиві слова про "легкий дохід". Якщо вам справді цікава дистанційна робота – перевіряйте інформацію через офіційні сайти компаній,

– йдеться в повідомленні Центру.

Раніше шахраї активно діяли у Viber. У лютому зловмисники масово писали користувачам, видаючи себе за представників відомих сервісів для отримання доступу до облікових записів користувачів.

Вони просили дані, які в жодному разі не можна передавати стороннім особам, зокрема коди активації. Людям рекомендували повідомляти про підозрілу активність до служби підтримки Viber та використовувати функції автоматичної перевірки спаму.