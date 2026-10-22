Контрнаступ під землею: Сили оборони провели унікальну операцію "Велес" біля Куп'янська

Українські бійці пройшли понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил росіян на Куп'янському напрямку. Під час операції у полон потрапили понад 30 окупантів, а ще сотню загарбників знешкодили.

Як повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії "Хартія", військові реалізували підземний контрнаступ під назвою "Велес", повністю позбавивши противника змоги зайти в тил українських підрозділів.

Росіяни планували прорив газовими шляхопроводами

Українське командування завчасно розгадало наміри ворожих сил та перехопило ініціативу на цій ділянці фронту. Угруповання скоординувало рух підземними тунелями з одночасними штурмовими діями на поверхні та масованими ударами безпілотної авіації.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю", – зазначив командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

Яка ситуація на фронті поблизу Куп'янська: дивіться карту DeepState

Завдяки завчасній підготовці оборонці змогли перетворити підземні комунікації на пастку для ворожих штурмовиків.

Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею,

– пояснив задум Ігор Оболєнський.

Подробиці операції: дивіться відео

До операції залучили кілька штурмових підрозділів

До виконання завдань командування залучило бійців бригади "Хартія", штурмового полку Р.У.Г, а також полку безпілотних систем "Лава".

Також у наступі взяли участь підрозділи ГУР, серед яких легіон "Свобода Росії" та РДК, і бригада безпілотних систем "Ахіллес".

До слова, слід нагадати й про інші здобутки українських військових. За даними Генштабу, 21 жовтня СОУ ліквідували 2250 російських окупантів. Це найбільша кількість втрат особового складу противника за одну добу від початку повномасштабного вторгнення.