Рік тому відбувся прорив на "Азовсталь": захисник Маріуполя "Хорос" розпровів, як усе було

У ніч з 14 на 15 квітня 2022 року відбувся прорив на фортецю "Азовсталь", під час якого загинуло багато українських військових. Як усе відбувалось, розповів 24 Каналу захисник Лев Пашко, позивний "Хорус".

Нещодавно Лев Пашко отримав звання "Герой України", а тієї ночі – рік тому отримав поранення. Для військового це був найважчий бій.

Повний текст інтерв'ю Запеклі бої на Азовсталі, поранення, полон і накази Редіса: інтерв'ю з Героєм України Хорусом

Ми вже були відрізані від "Азовсталі" й в один момент нам потрібно було прориватися на завод. Тієї ночі ми втратили багатьох бійців. Кращих… Багато хто отримав поранення, я отримав поранення. І висадка в Нормандії тепер для мене не виглядає такою страшною,

– пригадав Лев Пашко.

Хронологія подій: як вдалось прорватись на "Азовсталь"

Військовий пригадав, що на весь батальйон не вистачило машин. І десь близько на 200 людей не вистачило місця.

Хорус прийняв рішення йти пішки разом з цими хлопцями, вести їх, бо знав маршрут. Пригадує, що у них у полку є цитата "Редіса" – "командир перший заходить у бій і останнім виходить".

"Так воно і вийшло, що я йшов разом з іншими хлопцями в голові й виходив останнім, отримавши вже поранення", – пригадав військовий.

Відтворюючи події тієї ночі Лев розповів, що там був один єдиний міст через який можна було пройти, але ніч закінчилася і бійці не встигли.

Відтак, довелось натягувати переправу – знайшли рятувальні судна, перетягували їх та найперше переправляли поранених. І коли прийшла черга до мене – ми потрапили під артобстріл, нас таки помітили. Вже всіх переправили й залишилася тільки моя група – 9 людей,

– пригадав Хорус.

Переправа через річку, прорив на "Азовсталь" / Скриншот з відео, яке надав боєць

Далі, за словами бійця, шлюпка застрягла посеред річки: поруч пролетіли снаряди – поранили його й хлопців.

Ми лежали на березі, а судно посередині. Я по рації доклав, що у нас є поранені, що я поранений, що є вбиті, що нам потрібна допомога,

– пригадав Лев.

"Це було неможливо": Хорус про команду врятувати його з бійцями

Хорус пояснив, що проблема полягала в тому, що щільні артилерійські обстріли не дозволяли евакуюватися. До того ж річка відкрита, шлюпка застряла на середині.

Це було неможливо. І тут я почув, як в ефір вривається "Редіс" і віддає наказ врятувати комбата (тобто Лева, – 24 канал). Через якийсь час прибігають хлопці, переправляються на човні на наш бік і вже евакуйовують нас. Це була операція в ніч з 14 на 15 квітня,

– розповів військовий.

Після отриманого важкого поранення в Маріуполі Лев відмовився від евакуації, відтак потрапив у полон під час виходу з "Азовсталі". 21 вересня 2022 року був визволений з російського полону.