У всьому винні гризуни: компанія, яка будувала дамбу в Орську, вже знайшла крайніх у прориві

Ось уже кілька днів росіяни тонуть через прорив дамби в Орську. Компанія, яка займалася її спорудженням, уже знайшла крайнього. Кажуть, у всьому винні миші.

Якщо у цей момент ви пригадали мем з "Телебачення Торонто", то ви не самотні. Отже, компанія, яка займалася будівництвом дамби в Орську вирішила, що звинуватити у прориві конструкції варто не свою халатність, а гризунів.

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Кажуть, у прориві дамби винні миші

На цьому наголосив директор російської компанії Сцепбуд, яка і займалася спорудженням дамби. Відповідну заяву Сергій Комаров зробив в ефірі російського пропагандистського Первого канала. Каже, що спочатку навіть буцімто розглядав дві версії того, через що міг статися прорив: людський фактор, а також гризунів.

Але подивившись по зйомках, у якому місці вийшов прорив, цей фактор (людський – 24 Канал) у мене відпав. І залишився тільки фактор: гризуни, які могли цю дамбу проточити, і цієї дірочки вистачило б, щоб вода пішла через дамбу,

– цілком серйозно заявив він.

Тут явно бракує фрази "мишка бігла, хвостиком зачепила". Якщо серйозно, то прорив дамби в Орську, в якому звинувачують мишей, наробив чимало лиха місцевим мешканцям.

В Орську прорвало дамбу: коротко про головне

Дамбу у російському Орську, що в Оренбурзькій області, прорвало 5 квітня. Тоді місцева влада у зв'язку з цим змушена була ввести режим надзвичайного стану.

Тоді місцева влада у зв'язку з цим змушена була ввести режим надзвичайного стану. Рівень води різко почав зростати. Через це десятки житлових будинків затопило, а сама дамба зазнала пошкоджень у двох місцях.

а сама дамба зазнала пошкоджень у двох місцях. Кажуть, у місті навіть вмикали сирени. Вони закликали місцевих мешканців, щоб вони були готовими до евакуації. Крім того, деякі села та райони залишилися без світла зі зрозумілих причин.

Вони закликали місцевих мешканців, щоб вони були готовими до евакуації. Крім того, деякі села та райони залишилися без світла зі зрозумілих причин. Але це ще не все. В Орську 6 квітня стався повторний прорив ґрунтової дамби, що на річці Урал. Через це вода почала стрімко заливати місто.

До слова, 8 квітня у Смоленській області не витримав лихої долі Панінський міст. Він вирішив обвалитися тоді, коли конструкцією проїжджали автомобіль та вантажівка.

Відомо, що внаслідок цього загинула жінка. Також ще п'ятеро людей зазнали поранень. Серед них – дитина 2010 року народження. Ще 8 тисяч осіб залишилися без газу, адже пошкоджень зазнав газогін.