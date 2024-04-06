"Пи**ець, відпочиваю": житель Орська вже понад годину сидить на даху свого затопленого будинку

Російське місто Орськ продовжує затоплювати: там 5 квітня прорвало греблю дамби. Тепер росіяни змушені евакуйовуватись та сидіти на дахах власних будинків в очікуванні рятувальників.

Російські телеграм-канали опублікували відео, на якому один з жителів Омська вже понад годину сидить на даху власного будинку в очікуванні евакуації, передає 24 Канал.

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Пи**ець, відпочиваю. Вода ось йде, тут вода, там вода… Засмагаємо на даху, пташечки співають, а ось водичка, в дім зайшла вже… Пляшка плаває пуста, шкода, що не з водою,

– коментує картину навколо житель Орська.

Через прорив дамби підтоплено вже близько 600 будинків. За повідомленням МНС Росії, вода продовжує прибувати й далі.

Місцеві жителі чекають на рятувальників та евакуацію: увага, відео містить нецензурну лексику!

За попередньою інформацією, у підтопленому Орську евакуювали 711 осіб, зокрема 210 дітей. У пунктах тимчасового розміщення 257 осіб, люди туди все ще прибувають. Російські ЗМІ навіть повідомляли, що в Орську оголошено набір добровольців для ліквідації наслідків затоплення та евакуації населення.

Прорив дамби в Орську: що відомо