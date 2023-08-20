Шкоду оцінюють в мільярди: у Бурятії через руйнування греблі затопило залізницю – стоять поїзди

У віддалених регіонах Росії, як завжди, безлад, однак це не зупиняє Кремль витрачати мільярди на війну проти України. Власне, у Бурятії через прорив дамби затопило залізничну дорогу.

У неділю, 20 серпня, російські ЗМІ з посиланням на офіційні джерела повідомили про те, що річка Холодна у Бурятії вийшла з берегів, затопила магістральні шляхи, спричинивши шкоду для економіки на мільярди рублів. Про це інформує 24 Канал.

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Села "поки" не затопило

Власне, стався прорив греблі в районі залізничної колії Байкало-Амурської магістралі. Внаслідок цього рух поїздів влада змушена була зупинити. Зокрема, про це зазначав голова російського регіону Алєксєй Цидєнов.

Ще тиждень БАМ (Байкало-Амурська магістраль – 24 Канал) стоятиме. Збитки для економіки країни від простою вантажів становитимуть мільярди рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці,

– констатував Цидєнов.

Окрім того, він поспішив заспокоїти, що населені пункти внаслідок виходу річки з берегів "поки не постраждали".

Бурятію затоплює через прорив греблі: дивіться відео

Зверніть увагу! Загалом через руйнування дамби затоплено 200 метрів залізничної дороги та пошкоджено 10 опор контактної мережі.

Прорив дамби у Бурятії та зупинка поїздів: дивіться відео

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До ліквідації наслідків росіяни залучили 120 "спеціалістів" та 24 одиниці техніки. Планують завершити аварійно-відновлювальні роботи до 26 серпня.

Через руйнування дамби в Бурятії – біда: дивіться відео

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