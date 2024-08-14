Українська авіація приєдналась до боїв у Курській області, – Forbes

Операція Сил оборони в Курській області триває. Західні журналісти пишуть, що до боїв приєдналась українська авіація.

Російські військово-повітряні сили зосередили свої зусилля на Сумській області та почали скидати на регіон керовані авіаційні бомби. Однак українська армія також має авіацію та теж почала скидати американські бомби JDAM по цілях у Курську.

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Ризики значні

Наші війська уразили російський командний пункт у Тьоткіні, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Удар завдали винищувачем Су-27, а не нещодавно отриманими F-16.

Хоча американські літаки сумісні з JDAM, є докази того, що українські військово-повітряні сили для початку планують розгорнути винищувачі для патрулювання ППО, а не для більш ризикованих наземних атак.

Ризик для авіації в районі Курського виступу є значним,

– наголошують у виданні.

Завдяки використанню БпЛА Україна збила кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук". Росіяни стягнули значну кількість засобів, щоб посилити пароповітряну оборону Курської області. Через це літаки обох сторін намагаються літати якомога нижче.

Росіяни, ймовірно, розгортають більше військових літаків. Є докази їхніх бомбардувань, націлених як на українські війська в Курську, так і на їхні бази в Сумах, а єдина підтверджена ціль української бомби – командний пункт у Тьоткіні. Таким чином поки незрозуміло, чи українці застосовують свої Повітряні сили безпосередньо над лінією фронту.

Співробітник Центру оборонних стратегій Ганс Петтер Мідтун вважає, що прорив кордону в Курській області кидає виклик і без того розтягнутим українським Збройним Силам.

Для війни проти України Росія використовує приблизно 3000 літаків, які здатні скидати до 100 керованих бомб на день.

Коли Су-27 бомбили російські позиції в Курську, інші українські літаки бомбили три контрольовані Росією міста в Харківській області, однак, попри недоліки, темп українського наступу в Курській області не сповільнюється.