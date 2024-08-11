"Захід був здивований і змінив ставлення": Христо Грозєв розкрив сенс подій у Курській області

На думку журналіста-розслідувача Христо Грозєва, оточення Путіна та олігархи дивилися, в який бік наступатимуть росіяни до американських виборів. Але їм сплутали усі карти, тож тепер вони не можуть реалізувати свій задум щодо "переговорів". Захід також здивувався.

Росія втрачає контроль над низкою територій, але не вводить там воєнний стан. В ISW вважають, що таким чином ворог хоче применшити масштаб прориву. І водночас зв'язує собі руки, адже Москва могла би залучити ширші ресурси шляхом мобілізації.

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Захід не очікував боїв на території Росії

За словами Грозєва, представники кількох західних країн, з якими він розмовляв, були здивовані масштабом та тривалою підготовкою контратаки на території Росії. Партнери спершу думали, що це "мінімальна психологічна операція, яка має за мету створити напругу серед російського населення, щоб вони зрозуміли ціну війни". Але після перших двох ночей боїв змінили ставлення.

Події на Курщині дестабілізують Кремль

Оточення Путіна чекало до листопада, щоб подивитися, де будуть наступати окупанти. І вже тоді "качати тему" замороження конфлікту з новим лідером чи лідеркою США, маючи сильні переговорні позиції. Тепер же це неможливо.

Бої в Курській області дуже дестабілізують керівництво Кремля. Хай як будуть розвиватися події далі – чи бійці просуватимуться, а чи закріпляться, – та маховик хаосу вже запущено.

Будемо бачити дедалі більше хаосу та втрати концентрації взагалі у стратегії Росії. Тож це набагато важливіше, ніж здається збоку,

– підсумував Грозєв.