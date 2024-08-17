Україна взяла під контроль частину Курської області, а бої на території ворога продовжуються. Це не може не впливати на сусідні країни, які також перебувають під впливом диктаторів.

Білоруси побачили, що можна прорвати кордон здавалося б непохитної імперії. Радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка, що ці події суттєво змінили бойовий дух населення.

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Що думають білоруси про Курщину

"Серед активних білорусів, яких у країні більшість, панує захоплення успіхами української армії. Це дуже надихає", – розповів Франак Вячорка.

Він пригадав, що серед місцевих відчувалося ніби війна в Україні зупинилася і перейшла у стан "замороженого конфлікту". Адже контрнаступ ЗСУ не був таким успішним, як цього хотілося б, суттєвого просування також ніхто не бачив.

Але раптом ЗСУ увійшли в Росію та взяли під контроль 1000 кілометрів території. Це надихнуло багатьох білорусів, навіть тих, хто працює в системі,

– додав Франак Вячорка.

Насправді Олександр Лукашенко та війна не мають підтримки серед білоруського суспільства, еліт та номенклатури. Всі вони цінують незалежність, а багато хто має проукраїнські та проєвропейські погляди.

Втім не варто казати, що відкрилося серйозне вікно можливостей. Адже зацікавлення успіхами України помітне, але навряд чи воно стане тригером для кардинальної зміни ситуації.

"Нова динаміка є, а тепер завдання демократичних сил скористатися цим. Ми будуємо контакти, комунікуємо, працюємо над тим, щоб не втягнути білоруських військових у війну, збираємо інформацію, щоб спростовувати всі фейкові наративи Путіна та Лукашенка", – наголосив радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.