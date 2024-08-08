"Бардак повний": росіяни масово скаржаться на відсутність евакуації із Суджі

Після "прориву" кордону частина мешканців Курщини не виходить на зв'язок. Їхні родичі скаржаться, що уже котру добу обривають лінію служби порятунку, щоб дізнатися про евакуацію з області, проте вона не працює.

На російську службу 112 надходять численні скарги. А мешканці, яким вдалося втекти із прикордонних населених пунктів, ображені на російську владу через її брехню про евакуацію, передає 24 Канал.

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"Бардак повний, ніякої евакуації не було, всі брешуть"

У мережі з'явилося відео, як росіянка намагається додзвонитися до рятувальників. Втім, служба постійно переводить її в режим очікування, а потім скидає дзвінок.

Коли жінка почала дізнаватися в оператора, чому так відбувається, їй відповіли, що "не можуть так довго чекати".

А я можу сидіти і чекати 8 хвилин, а ви не можете? У мене там батьки в Курській області, там Суджу раз***. Евакуації нема. А ви не можете почекати? З'єднайте мене з Курською областю,

– злиться росіянка.

Проте вмовляння не подіяли, і жінку знову перевели у режим очікування відповіді. Вона продовжувала бідкатися, що зв'язку з родичами немає уже понад 5 годин.

"Навіщо тоді ця служба існує, якщо вона не працює? "При евакуації дзвоніть 112". Дзвоню. І що? Чому ніхто не допомагає людям?" – кажуть роздратовані та покинуті російською владою люди.

Попри накази диктатора Путіна, евакуації, ймовірно, ніхто не проводить.

Бардак повний, ніякої евакуації не було, всі брешуть. Люди самі їхали. Ми виїжджали, сподіваючись повернутися наступного дня, бо ніхто нас ні про що не попереджав. В одних трусах. Кинуто все. Нічого нема. Ніхто нічого не каже. Ми зустрічаємо суджан на вулицях Курська, і всі шоковані, бо адміністрація нікого ні про що не попередила. Нічого не було підготовлено,

– сказав чоловік, що втік із Суджі.

До слова, за даними російських ЗМІ станом на ранок 8 серпня бої тривають біля селища Коренєво, що за 30 кілометрів від кордону з Україною. Там проживає близько 5 тисяч осіб. Водночас, за останніми підрахунками росЗМІ, загальна площа території, над якою Росія могла втрати контроль, сягнула 350 квадратних кілометрів.

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