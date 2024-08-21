США все ще обговорюють з Україною довгострокові цілі операції в Курській області, – Пентагон

Операція Сил оборони в Курській області триває. У США заявили, досі обговорюють з нашою державою довгострокові цілі цього.

Речник Пентагону США Патрік Райдер під час брифінгу заявив, що прорив кордону в Курській області показав "креативність і бойову доблесть українців". Водночас, за його словами, довгострокові перспективи цієї операції все ще обговорюють із Києвом.

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Україна має бути вільною і суверенною

Райдер пояснив, у Пентагоні "продовжують дискусії" щодо того, на чому зосереджені цілі.

Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі,

– зауважив він.

Крім цього, речник оборонного відомства США підкреслив, що наша держава повинна бути вільною та суверенною, а також у неї повинна бути можливість стримувати агресію Росії у майбутньому.

Водночас він наголосив, що політика США щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по території Росії залишається незмінною.

Також він анонсував засідання у форматі "Рамштайн" у вересні.