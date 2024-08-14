У Росії почали шукати тих, хто копатиме окопи у Курській області

Операція українських Сил оборони в Курській області триває. Росіяни вже почали шукати тих, хто викопає та облаштує там окопи.

У Росії почали шукати будівельників окопів у Курській області. На "Авіто" виявили понад 30 таких вакансій за останні дні, передає 24 Канал.

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Потрібно звести резервну лінію оборони

Відповідно до цих оголошень, там шукають робітників-вахтовиків для будівництва "фортифікаційних споруд (окопи, доти, протитанкові споруди)". За зміну їм пропонують від 5 до 7 тисяч рублів.

Більшість вакансій розміщені будівельними компаніями. Те саме оголошення дублюється на інші регіони Росії. Крім цього, пропонують також подальше працевлаштування в компанії.

При цьому зазначена зарплата складає в середньому від 150 до 210 тисяч рублів на місяць, і до 371 тисячі за 60 днів роботи в деяких оголошеннях.

Також шукають машиніста гусеничного екватора з запропонованою зарплатою до тисячі рублів на годину. В оголошенні також зазначено, що об'єкт перебуває в місті Курськ, а сама робота полягає в копанні окопів. При чому у цілодобовому режимі.

У більшості вакансій кількість необхідних працівників не вказана, крім одного оголошення.