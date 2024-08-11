У Курській області тривають боєзіткнення. Росіяни панічно тікають з прикордонних територій. Вранці влада Біловського району повідомила про захід ДРГ.

Надвечір 10 серпня низка російських військових блогерів панічно заявляли про нібито новий прорив у Біловському районі Курської області. Писали про те, що українці просунулися на десятки кілометрів і наступають широким фронтом. Пізніше так звані воєнкори почали спростовувати свою ж інформацію. Повідомлялося, що у Біловському районі противник просто проводив розвідку боєм від кордону у напрямку Білого.

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ДРГ таки заходила

Захід диверсійної групи уночі підтвердив на ранок голова Біловського району Ніколай Волобуєв.

За словами російського посадовція, "заходи ДРГ створив багато метушні та паніки".

Нині ситуація стабільна, але дуже напружена,

– наголосив Волобуєв.

Голова району зазначив, що сьогодні чиновникам незрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях.

Волобуєв закликав мешканців дотримуватися спокою та не панікувати. Тим, хто залишив територію району, він порадив поки що не повертатися, а також звертатися до голів сільрад тим, хто хоче покинути район.

Посадовець записав відеозвернення на центральній площі слободи Біла – адміністративного центру району.

"Самі нічого не розуміємо": відеозвернення чиновників Курської області

До слова, в ISW проаналізували, контроль над якими територіями у Курській області могла втратити Москва.