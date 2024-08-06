У Курській області тривають бої: усе, що відомо про прорив на кордоні з Росією

Зранку, 6 серпня, російська влада заявила про спробу ЗСУ прорватися на територію Курської області, у мережі активно поширюють фото та відео поблизу кордону. Водночас в українській розвідці поки не коментують цю тему. Військове керівництво України та Генштабу також поки не дають жодної інформації.

Що відомо про "прорив" у Курській області, яка наразі ситуація на кордоні з Росією та яка інформація вже оприлюднена стосовно боїв там – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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