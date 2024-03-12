"Всєх унічтожилі": російська влада дала перший офіційний коментар про ситуацію на кордоні

Вранці 12 березня у телеграм-каналах з'явилася інформація про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. Російська влада не одразу дала коментар, що ж відбувається на кордоні.

Раніше, стало відомо, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії. Тоді ж військові добровольчих загонів опублікували звернення.

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Що говорить курський губернатор

За звичною для російської влади схемою, вона замовчувала події, які сталися на кордоні. Відтак, коментарі для населення давати вони не квапилися.

Проте, зрештою, через декілька годин після того, як російські добровольці заявили, що прорвали кордон, в Росії нарешті дочекалися коментар курського губернатора Романа Старовойта.

Російський чиновник записав "вичерпне" коротеньке відеозвернення для росіян на 48 секунд, де він розповів про ситуацію на кордоні.

Так, він заявив, що "з боку України ведеться обстріл селища Тьоткіне Глушківського району". Однак в своєму зверненні він не визнав, що відбувся прорив кордону.

"Українська ДРГ намагалася прорватися у Тьоткіне (Курська область), був стрілецький бій, але жодного прориву не сталося", – написав губернатор.

Крім того, глава регіону поквапився похвалити "ефективну" роботу військовослужбовців прикордонного управління ФСБ та Міноборони, які, за його словами "прориву не допустили і відбили атаку ворога".

Коментарі Міноборони Росії та ФСБ

Не відстало із "вчасним" офіційним повідомленням і міноборони країни-агресорки.

Так, у оборонному відомстві Росії заявили про "успішний" захист кордону. "Українські терористичні формування близько 3 години ранку по Москві після інтенсивного обстрілу цивільних об'єктів намагалися вторгнутися на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сидорошиного", – заявили у відомстві.

В російському міноборони почали наголошувати на тому, що всі атаки відбиті, а порушень кордону не допущено.

"З 8.00 до 8.25 відбито чотири атаки українських ДРГ, які намагалися прорватися на прикордонну територію в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Зазнавши значних втрат, противник відкинутий", – розповіли про "успіхи" російське міноборони.

Не відстало з коментарями і ФСБ. Вона у свою чергу заявила, що інформація про захід диверсантів до прикордонних населених пунктів Бєлгородської та Курської областей "не відповідає дійсності".

Так, прориву кордону там також не квапилися підтверджувати. Натомість у російській спецслужбі заявили, що з 10 березня "при спробах проникнення у Бєлгородську та Курську області українські диверсанти втратили понад сотню людей, шість танків, САУ Caesar".

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Представник ГУР МО України Андрій Юсов наголосив, що повномасштабна війна на території України триває вже понад 2 роки. За цей час українським захисникам вдалося "затрофеїти" чимало ворожої техніки, яка тепер працює проти ворога.

"Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки й оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", – пояснив Юсов.

За словами Юсова, російські добровольчі підрозділи діють як окремі структури, оскільки вони сформовані винятково з громадян Росії.

"Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – пояснив представник ГУР.