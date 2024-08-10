Кадирівці, які мали захищати Курщину, звинуватили у прориві міноборони Росії

Як повідомляють росЗМІ, ще з квітня до Курської області було перекинуто кілька батальйонів чеченських бойовиків. Тому певною міру вони відповідали за захист регіону. Намагаючись виправдати прорив, кадирівці висували різні версії.

Спершу командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов розповів байку про те, що його бійці зовсім не накивали п'ятами і нібито готові були боронити регіон, але воїни ЗСУ "пройшли повз" їхні опорні пункти.

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Багато брешуть

Тепер вже, на четвертий день боїв у Курській області, Алаудінов пояснив, що прорив стався через постійну брехню міноборони. За його словами, окремі чиновники цього відомства "настільки обманювали, обманювали, обманювали, що вийшло так, що вони себе самих обманули".

Низка російських "воєнкорів" теж вважають заяви міноборони та генштабу брехливими і оманливими. За кілька днів після початку операції у Курській області російська влада неодноразово заявляла про так звану "перемогу" та вигнання диверсантів назад до України. Втім, насправді, ситуація лише погіршувалася, а бої тривали.

Тільки 9 серпня у міноборони офіційно визнали, що бойові зіткнення відбуваються у місті Суджа. Хоча вони вже давно там йшли. Тим часом у мережі з'явилися фото українських військових з підписом про те, що місто перебуває під контролем ЗСУ.