У Курській області вже четверту добу поспіль тривають бої. Коментуючи ці події МЗС Німеччини заявило, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.

Водночас Україна офіційно досі не підтверджує, що саме українські війска діють у Курській області.

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Україна має право на самооборону

Politico пише, що через чотири дні після початку активних бойових дій у Курській області немає жодних ознак того, що західні союзники "чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію".

Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією,

– заявило німецьке МЗС

Видання також вказує на те, що багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ. Там вважають, що цілком законно завдавати ударів по "базовим зонам" у Росії зброєю, подарованою Німеччиною.

"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською", – сказав топполітик ХДС Родеріх Кізеветтер.