За останні 3 дні Росія 6 разів заявляла про "перемогу" у Курській області, але бої досі тривають

Тим часом, як російські пабліки та пропагандисти повідомляли про просування ЗСУ у Курській області та захід у низку населених пунктів, влада звітувала про нібито вигнання диверсантів назад до України. Кілька разів офіційні відомства намагалися переконати населення, що з "проривом" покінчено. Натомість бої у регіоні не припиняються.

З початку прориву у Курській області про зупинення просування і навіть відступ українських військових повідомляли виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов, Центр громадських зв'язків ФСБ, начальник Генштабу Валерій Герасимов та прес-служба Міноборони. Однак, за кожним таким повідомленням слідувала новина про погіршення обстановки на прикордонних територіях Курської області.

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Хронологія брехні російської влади

Вівторок, 6 серпня, о 10:01 виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов писав наступне: "Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил Росії не допустили прорив кордону". Вівторок, 6 серпня о 13:52 ФСБ повідомляло: Прикордонниками спільно з наданими підрозділами ЗС Росії вжито заходів щодо відсічі збройної агресії". Вівторок, 6 серпня о 19:31 міноборони зазначило: "Зазнавши значних втрат, залишки диверсійної групи відступили на територію України". Середа, 7 серпня о 11:45 начальник Генштабу Валерій Герасимов розповідав: "Просування супротивника вглиб Курському напрямку зупинено". Середа, 7 серпня о 12:30 міноборони знову повторювало: "Не допущено просування противника вглиб території Росії". Четвер, 8 серпня о 11:57 міноборони почало за старе: "Просування противника не допущено. Припиняються спроби прориву окремих підрозділів углиб території на Курському напрямку".

Ці запевняння у тому, що в Курській області все йде, так би мовити, до стабілізації ситуації звучали на тлі повідомлень військових блогерів про просування ЗСУ, бої, захоплення полонених росіян, збиття вертольота Ка-52 тощо.

За останніми повідомленнями росЗМІ, українські військові нібито зводять фортифікаційні споруди в Курській області і ведуть бої за 15 кілометрів від Льгова і за 30 кілометрів від Курчатова.