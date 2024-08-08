У Росії бояться застосування F-16 під час операції в Курській області, – The Telegraph

Росіяни обурені тим, що їхнє міноборони не здатне забезпечити безпеку на кордоні. Бояться, що під час "прориву" в Курській області можуть бути застосовані винищувачі F-16.

Попри заяви з Москви, що ситуація нібито "під контролем", російські військові блогери різко відреагували на те, що Міноборони не змогло убезпечити Курськ.

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Окупанти бояться застосування F-16 в Курську

Вороже командування не очікувало операції у Курській області. Видання зауважило, що це стало однією з наймасштабніших атак на територію Росії після того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Російські мілблогери бояться, що в Курській області можуть застосувати винищувачі F-16.

Попри заяви з Москви, що нібито "ситуація під контролем", російські військові блогери різко відреагували на те, що міноборони так і не змогло убезпечити Курськ.

Зокрема, поскаржилися, мовляв, окупанти наперед "все знали", однак, "начальство нічого не робило".