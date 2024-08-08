Пропагандисти хвалилися кадрами "спалених танків ЗСУ", але виявилося, що техніка – російська

Російські телеграм-канали у середу, 7 липня, радісно публікували відео спалених танків та тягачів у Курській області, стверджуючи, що вони українські. Втім, згодом виявилося, що насправді це була російська техніка.

Росіяни, як зазвичай, глумилися із загиблих солдатів, не знаючи, що вони російські. А після цього казали, що "з ким не буває" та "нічого страшного, помилятися можна", передає 24 Канал.

Дивіться також Наступ у Курській області – це шанс на завершення війни

Російська техніка стоїть знищена на в'їзді в Суджу

На опублікованому відео видно, як колона техніки стоїть розбита та спалена на одній із доріг Курської області. Ймовірно, кадри були зняті на в'їзді в Суджу.

Росіяни нібито проводили дорозвідку з Мі-8 та вирішили, що техніка українська. А згодом надійшла інформація, що це не так.

Стверджують, що це наші Т-62 на в'їзді до Суджу… Мої вибачення за хибну інформацію, я з вертольота КамАЗ ЗСУ та Т-62 ЗСУ без розпізнавальних знаків від наших відрізнити не зміг. Виїхати та перевірити особисто не подужаю... Мої вибачення всім, хто зазнав моральних і душевних страждань,

– "перепрошував" власник одного із російських телеграм-каналів.

До слова, не лише техніку та військових втратила Росія через "прорив" кордону у Курській області. Росіяни бідкаються, що ЗСУ нібито просунулися вглиб Курської області, через що загальна площа території, яку Росія вже може там не контролювати, сягнула 350 квадратних кілометрів. Також, за даними росЗМІ, станом на ранок 8 серпня тривають бої поблизу селища Коренєво, що за 30 кілометрів від кордону з Україною.

Знищена російська техніка, яку сприйняли за українську: дивіться відео