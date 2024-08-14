Падіння триколору і допомога місцевим жителям: українські журналісти побували на Курщині

Українські журналісти побували у російській Суджі. Це місто – серед десятків населених пунктів Росії, що контролюються ЗСУ.

Наразі там залишається невелика частина населення, якій ЗСУ доставили гуманітарну допомогу. Журналісти ТСН також поспілкувалися із покинутими напризволяще Кремлем людьми.

Дивіться також "Путін змушений відступати": в ЄС повністю підтримали бойові дії України на Курщині

Суджани вірять, що Путін просто не знає про ситуацію на Курщині

На камери потрапив історичний момент – ЗСУ зняли російський триколор з однієї з адмінбудівель у Суджі. У місті багато спаленої російської техніки. Вона була знищена якраз на шляху до українського кордону.

У самій Суджі руйнування не надто сильні. Втім, місто продовжує потерпати від ударів авіабомбами, які російські війська скидають на своїх же громадян.

Люди, що залишилися у населеному пункті, уже тиждень сидять у підвалах. Їх там більше сотні, є й діти. Вони бідкаються, що у них залишається критично мало їжі.

Проте ЗСУ уже потурбувалися про них – привезли їм гуманітарну допомогу: воду, їжу, засоби гігієни, ліки.

Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте,

– каже один із мешканців Суджі.

Суджани також скаржаться на російську владу: кажуть їм взагалі ніхто не повідомляв про евакуацію. "Вони просто всі поїхали. Просто зібралися і поїхали", – додають люди.

При цьому вони вірять, що їхній президент Владімір Путін просто не знає, якою є насправді ситуація у місті.