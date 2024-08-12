Росія скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб обговорити ситуацію на Курщині

Відомо, що Росія хоче провести засідання у форматі Арії. Нагадаємо, що Кремль оголосив режим КТО в Курській, Бєлгородській та Брянській областях.

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Росія ініціює неформальне засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії через "прорив" в Курській області, в якому, за заявою Кремля, нібито беруть участь Збройних сил України.

Зустріч відбудеться у вівторок о 17:00 (00:00 за київським часом). Постійне представництво Росії при ООН розіслало листа членам організації, вказавши темою обговорення "злочини, скоєні київською владою".

Як відбувається засідання Радбезу ООН за формулою Аррії

Засідання Радбезу ООН за формулою Аррії – це неформальні зустрічі, які організовує член або Рада Безпеки ООН з метою проводити в приватному порядку відвертий обмін думками.

Такий формат засідань названий на честь венесуельського дипломата Дієго Аррії, який почав застосовувати цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Раді.

Засідання за формулою Аррії відрізняються від звичайних консультацій Ради Безпеки. Ініціатор засідання виступає його головою. Рішення щодо участі у таких зустрічах кожен із членів ухвалює самостійно і має право відмовитися.