Приголомшливий маневр, що застав Кремль зненацька, – світові ЗМІ про рейд в Курську область

Події у Курській області продовжують привертати увагу світових ЗМІ. Західні аналітики приголомшені маневром, який вдалося зробити прорвавши кордон російського регіону.

ЗМІ пишуть, що рейд в Курську область застав Кремль зненацька. Окрім того, там зауважують погане облаштування російськими військами кордону з Україною.

До теми В ISW проаналізували знищення колони російської техніки в Курській області

Що пишуть західні ЗМІ й аналітики про події у Курській області

Журналісти CNN стверджують, що нібито український наступ, на територію Росії, що розпочався 6 серпня, "пробирається все глибше та завдає значної шкоди московським військам".

У виданні також на основі зображень з відкритих джерел оцінюють, що внаслідок прориву кордону на узбіччі дороги в селі Октябрьське, приблизно за 8 кілометрів на схід від міста Рильськ у російських військових були десятки згорілих вантажівок разом з тілами солдатів.

У CNN також нагадали, що ситуація в Курській області спонукала Кремль оголосити надзвичайний стан федерального масштабу.

За інформацією видання, офіційні особи США та України сподіваються, що така атака відверне російські сили від атак на інші частини східного фронту, а також, щоб завдати шкоди та деморалізувати російські сили. Американські офіційні особи не вважають, що "Україна має намір довго утримувати територію Росії".

Журналісти Associated Press називають операцію у Курській області "раптовим нападом української армії на Росію" та "приголомшливим маневром, який застав кремлівські сили зненацька".

Стратегічна мета найбільшого транскордонного вторгнення України за майже 900 днів війни залишається незрозумілою, але вона протидіє невпинним зусиллям Росії в останні місяці пробити українську оборону в окремих точках уздовж лінії фронту на Сході України,

– пише АР.

Окрім того, аналітикиня вашингтонського Інституту вивчення війни Ангеліка Еванс, у коментарі журналісту "Голос Америки" розповіла, що аналітики спостерігають та перевіряють низку повідомлень, що начебто українці атакують по двох напрямках у Курській області – у бік населених пунктів Суджі та Коренева.

Російські військові блогери, нагадує вона, намагаються дискредитувати рейд. Однак зрештою російські посадовці високого рівня проводили зустрічі з приводу подій у Курській області, зокрема з виконувачем обов'язків губернатора, намагаючись показати, що вони "працюють над цим питанням, щоб приборкати страх російського народу".

Еванс також наголосила, що за непідтвердженою інформацією, до Курська рухаються російські резерви, а також фронтові сили, прикордонники, ресурси ФСБ, а також ветерани ПВК "Вагнера" та чеченські сили.

"Ми бачили, як російська влада багато говорила протягом останнього року, особливо після збройного повстання Вагнера, про спроби зміцнити російський кордон. Це ставить під сумнів те, як реалізувалися ці заходи та наскільки вони насправді намагалися це зробити", – додала аналітикиня.

Варто зазначити, що наразі ні в Генштабі ЗСУ, ні офіційні українські посадовці у Києві не коментували причетність нашої держави до подій у Курській області Росії.