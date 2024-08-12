Сирський у липні натякав про наступ, але його не зрозуміли, – військовий про події на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ще у липня натякав про події, які згодом трапилися у Курській області Росії. Однак тоді слова генерала не зрозуміли військові.

Про це в етері телемаратону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка – Іван Сєкач, передає 24 Канал.

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Що казав Сирський ще до подій у Курській області

Представник 110 окремої механізованої бригади зазначив, що Олександр Сирський приїжджав кілька тижнів тому на Покровський напрямок у Донецькій області, щоб нагородити бійців. Саме тоді генерал натякнув про майбутній наступ.

Приїжджав командувач і сказав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ",

– сказав Сєкач.

Військовий зазначив, що солдати, залучені на Покровському напрямку, тоді подумали, що йдеться саме про їхню ділянку фронту, де вони перебувають в обороні. Однак ситуація тоді там була складною.

"Бачите як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили й правильно – з противником так треба вчиняти, треба робити неочікувані кроки", – підкреслив представник 110 ОМБр.

Він також наголосив, що події у Курській області вдарили по престижу Росії та по її збройних силах. За даними військового, там є дуже багато полонених серед окупантів. Окрім того, це все також підняло бойовий дух в українських захисників, адже з'явилася впевненість, що "є порох в порохівницях" і "ще росіянам покажемо".

При цьому Сєкач зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за подіями в Курській області і з надією тримають "за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали".

Варто наголосити, що ні в Генштабі ЗСУ, ні офіційні особи Києва не підтверджували причетність українських військових до прориву кордону у Курській області.

До слова, губернатор Курської області Алєксєй Смірнов заявив, що нібито Росія втратила контроль уже над 28 населеними пунктами у регіоні. Окрім того, російський посадовець заявив, що війська начебто просунулися на 12 кілометрів углиб території та розширили фронт на 40 кілометрів.