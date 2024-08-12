Подолали міни та зуби дракона, – військовий про прорив у Курській області

Володимир Зеленський 12 серпня підтвердив, що українські військові здійснюють операції у Курській області Росії. Один із військових, який бере участь у прориві, повідомив, що Сили оборони просунулись до 30 кілометрів вглиб.

Цю відстань нашим захисникам у Курській області вдалося подолати по прямій від кордону. Водночас українським військовим усе ж довелося подолати захисні споруди окупантів.

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Військовий розповів про просування ЗСУ у Курську область

Військовий у коментарі Суспільному розповів, що його угруповання забезпечувало прорив кордону.

Ми подолали мінні загородження, протитанковий рів та зуби дракона. Пройшла бронетехніка, яка забезпечила захоплення кількох опорних пунктів противника,

– зазначив захисник.

Він також зауважив, що у перший день ЗСУ вдалося просунутися на сім кілометрів. За словами військового, у цілому, противник чинив опір, але коли зрозумів, що тиск з нашого боку не припиняється, був змушений відступити.



Журналісти Суспільного також показали приблизну мапу територій Росії, яка може перебувати під контролем наших захисників.



Приблизна площа території Росії, яку контролюють ЗСУ / Карта Суспільного

До слова, під час Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України генерал Олександр Сирський поінформував президента Володимира Зеленського про те, що українські війська активно проводять наступальну операцію в Курській області. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що наразі під українським контролем перебуває близько 1 000 квадратних кілометрів російської території.

Аналітики DeepState повідомляють, що Україна наразі зберігає контроль над приблизно 44 населеними пунктами Курської області, тоді як статус ще 10 залишається невизначеним. Експерти попереджають, що їхня оцінка може бути значно консервативною.