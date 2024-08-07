Руйнування на пропуску "Суджа" в Курській області: ЗМІ опублікували супутникові знімки

У Курській області вже другий день нібито тривають бої. Ще 6 серпня у мережі писали про руйнування на міжнародному автомобільному пропуску "Суджа".

Зрештою журналісти "Радіо Свобода" підтвердили руйнування на цьому прикордонному пропускному пункті у Курській області. Супутник там зафіксував значні пошкодження.

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Який має вигляд автомобільний пункт пропуску "Суджа" зараз

Журналісти зазначили, що супутниковий знімок зробили ще вранці вівторка, 6 серпня. Це фото підтверджує, що на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" в Курській області на кордоні з Україною є значні руйнування.



Пошкодження на пункті пропуску "Суджа" / Фото з соціальних мереж

Однак наразі невідомо, чи були пошкодження пропускного пункту країни-агресорки спричинені українськими операціями, ударами безпілотників, чи це стало наслідком обстрілів з боку російської армії.

Як виглядають пошкодження на пункті пропуску "Суджа" / Відео "Радіо Свобода"

Окрім того, у медійники наголосили, що поруч з автомобільним пунктом пропуску розташована газовимірювальна станція "Суджа". Вона є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів пошкодження станції.

Також російські телеграм-канали стверджують, що нібито ЗСУ встановили контроль над цією газовимірювальною станцією. Однак підтверджень цим словам росіян немає.

Цікаво, що російські пропагандисти вже скиглять, що місто Суджа у Курській області вже нібито не перебуває під їхнім контролем. А у мережі панікують та здивовані, як місцева влада "здала" цей населений пункт.