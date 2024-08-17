Операція триває, обмінний фонд поповнюється: Зеленський розповів про ситуацію у Курській області

На території Курської області Росії триває операція Збройних Сил України. За словами президента, все йде саме так, як розраховував Київ.

Плацдарм присутності українських військ посилюється дедалі більше. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Зеленський розповів про ситуацію у Курській області

Операція триває саме так, як ми розраховували. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим,

– заявив Зеленський.

Президент також висловив вдячність тим підрозділам, які продовжують активно поповнювати обмінний фонд коштом нових російських військовополонених, адже як наголосив глава держави, це важливо.

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Пам'ятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", – зауважив він.

До слова, The Telegraph вказало, що російська влада зробила стратегічну помилку, залишивши частину кордону в Курській області без належної охорони. ЗСУ за останні дні захопили більше території, ніж Росія за останній рік.

ЗМІ також пишуть, що через події у Курській області Росія відклала перемовини про припинення вогню. Там кажуть, що раніше нібито Україна та Росія мали намір провести непрямі переговори в Катарі. Сторони мали домовлятися щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.