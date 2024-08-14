Україна створить військові комендатури на Курщині за необхідності, – Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. На ній було обговорено питання безпеки, гуманітарної допомоги та створення за необхідності військових комендатур.

Нагадаємо, що вранці президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Він розповів, що ЗСУ просувають від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби.

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Що обговорювали під час наради стосовно ситуації на Курщині

Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур,

– написав Зеленський.

Що таке військова комендатура Військова комендатура — це орган, відповідальний за управління військовими питаннями в певному регіоні або зоні. Зазвичай вона виконує такі функції: Організація та координація військових операцій. Забезпечення управління військовими підрозділами, проведення оперативних завдань і контроль над їх діяльністю в заданій території.

Контроль і безпека. Гарантування безпеки в зоні відповідальності, включаючи охорону важливих об'єктів і інфраструктури, а також забезпечення правопорядку.

Адміністративні функції. Управління документами, ресурсами і особовим складом, включаючи забезпечення всіх необхідних адміністративних процедур.

Взаємодія з цивільними органами. Співпраця з місцевою адміністрацією та правоохоронними органами для координації дій у випадку надзвичайних ситуацій або в особливих умовах.

Підтримка та забезпечення. Організація постачання необхідних матеріалів, техніки та іншого забезпечення для військових підрозділів у зоні відповідальності. Військові комендатури можуть бути створені на різних рівнях – від районних до обласних і навіть національних, залежно від потреб і структури збройних сил.

Президент наголосив на тому, що Україна лише захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах. Для досягнення цієї мети ЗСУ здійснюють активні дії на російській території.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", – резюмував гарант.

Нарада щодо ситуації в Курській області: дивіться відео