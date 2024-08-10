Бої у Курській області: ворог запустив інформаційну операцію, аби приховати власні невдачі

На тлі подій у Курській області ворог розгорнув інформаційну операцію. Таким чином окупанти прагнуть приховати власні невдачі та втрату територій.

Про це застерігає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там перерахували низку тез, які російська пропаганда намагається поширити.

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Росіяни запустили інформаційну операцію

Вочевидь росіяни продовжують втрачати контроль над власною територією. Тож від замовчування ситуації в Курській області російська пропаганда перейшла до реалізації "операції інформаційного прикриття". Тези пропаганди зводяться до того, що:

українські військові нібито скоюють злочини проти цивільного населення (для посилення емоційного ефекту пропагандисти поширюють вигадані історії);

українці буцімто вдалися до терористичної тактики та закрили шлях до переговорів;

країни Заходу начебто не підтримують Україну;

відповідь Росії буде "жорсткою".

Поширення цих тез має на меті відвернути росіян від факту перенесення бойових дій на російську територію та втрату контролю над частиною території Росії, що є прямим наслідком політики путінського режиму,

– йдеться у повідомленні.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська з інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України.