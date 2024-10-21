Ворог прорвав українську оборону у Часовому Ярі: у ЗСУ відреагували на публікацію Bild

Кілька місяців поспіль точаться жорстокі і безупинні бої за Часів Яр. Ще на початку року Путін поставив перед окупантами завдання взяти місто до 9 травня. Зараз вже майже листопад, а мужня оборона населеного пункту триває.

Втім, нещодавно аналітик Bild повідомив, що росіянам, буцімто, вдалося прорвати українську оборону на південь від Часового Яру. У ЗСУ прокоментували інформацію у ЗМІ.

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Що кажуть у BILD

Аналітик видання Юліан Рьопке написав про активні намагання ворога захопити Часів Яр і про те, що їм вже вдалося прорвати оборону.

За його словами, окупанти упродовж 5 місяців не могли перейти канал Сіверський Донець — Донбас на сході, проте в п’ятницю, 18 жовтня, чеченський авангард форсував його і просунувся на 2,5 кілометра на захід уздовж південної околиці Часового Яру.

Експерт припустив, що, ймовірніше, загарбники не просуватимуться на захід, а повернуть на північ і наступатимуть на центр Часового Яру.

Реакція ЗСУ

У коментарі "РБК-Україна" речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова не підтвердила факт, що російським військам вдалось просунутися чи закріпитись у районі Часового Яру.

За словами військової, противник використовує тактику малих штурмових груп, які заходять за канал. Українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад​ і завдаючи їм значних втрат.

Ворог може заскочити за канал, заскочити на одну, другу, третю позиції, потім він там і закінчується,

– сказав представник пресслужби 24 ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін.

Водночас військові визнають, що ситуація у Часовому Ярі залишається складною і має тенденцію до погіршення.

До слова, минулого тижня росіяни досягли певних успіхів, зокрема в захопленні територій біля Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахове, та в районі Вугледару.