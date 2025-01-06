"Прорив" росіян у Чернігівській області: українців попередили про новий фейк

Повідомлення про нібито прорив російськими військами кордону на півночі Чернігівської області не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Фейк про прорив окупантів на Чернігівщині

У ЦПД вказали, що у мережі активно поширюються заяви про нібито "прорив" у Чернігівській області. Такі повідомлення закінчуються закликами перейти за посиланням для того, щоб отримати додаткову інформацію.

Проте це є класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями.

Спроб "прориву" ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони Росії, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності,

– зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Центру.

Крім цього, ситуацію у північному регіоні також прокоментував начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

За його словами, спроб "прориву" кордону на території його району не було.