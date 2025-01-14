У Сумській ОВА спростували інформацію про прорив державного кордону ворогом

У мережі ширяться повідомлення щодо прориву росіянами державного кордону України поблизу населених пунктів Журавка та Проходи. Ця інформація неправдива.

Сумська обласна військова адміністрація спростувала перехід кордону ворожими військами, повідомляє 24 Канал. Сили безпеки та оборони утримують кордон і готові дати відсіч ворогу.

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Яка ситуація на Сумщині

Нині ситуація на кордоні залишається стабільною й складною. Протягом останнього місяця все ще фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп проникнути на територію Сумщини.

Але всі ці ДРГ знищуються нашими захисниками і захисницями,

– написали в ОВА.

Там закликали дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти дані з різних джерел та довіряти лише офіційним – Міністерству оборони України, Генштабу ЗСУ та Сумській обласній військовій адміністрації.

До слова, в ISW 12 січня писали про перетин кордону Сумської області окупантами. Росіяни буцімто просунулися на захід від Журавки.

Натомість росіяни переконували, що зайшли в Сумську область, аби обійти Миколаєво – Дарино – селище у Курській області – з півдня. Також вони нібито просунулися в районі Проходів, розташованих на північний схід від Сум. Проте, ISW не знайшов цьому підтвердження.