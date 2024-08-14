"Вам не соромно це розганяти?": росіяни розгнівані через заяву глави "Ахмату" про контроль Суджі
Спецпідрозділ "Ахмат", яким керує Кадиров, давно славиться тим, що розповсюджує небилиці стосовно ситуації на фронті. Нещодавно командир бойовиків-кадировців Алаудінов заявив, що Україна нібито не контролює Суджу.
Втім, цікавим є те, що українські журналісти змогли відвідати Суджу в Курській області та зняти звідти репортаж. Його побачили росіяни і, здається, почали щось підозрювати.
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Як в "Ахматі" брешуть про ситуацію в Суджі
Алаудінов стверджує, що ЗСУ нібито не змогли досягти своїх цілей в Курській області. Ну і традиційно він заявив про те, що більша частина техніки українських військових буцімто знищена.
ЗСУ не контролюють Суджу, в місті щодня тривають бої,
– заявив Алаудінов.
Водночас українські журналісти вирішили викрити главу "Ахмата" на брехні та показати, яка насправді ситуація в Суджі. Для цього вони особисто приїхали в російське місто та зняли звідти репортаж, в якому можна побачити розбиту російську техніку та те, що ЗСУ вільно пересувають на військовій техніці по центру міста.
Українські журналісти в Суджі: дивіться відео
Втім, найцікавіше почалося після того, як цей репортаж побачили росіяни. Вони не надто були в захваті від побаченого і, ймовірно, почали підозрювати, що їм брешуть.
Як росіяни відреагували на репортаж українських журналістів / Скриншоти