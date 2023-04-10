У Києві стався потужний прорив теплотраси: видимість погана, утворився затор

У Києві на Дружбі народів сталася комунальна аварія. Так, у Печерському районі прорвало теплотрасу.

Через аварію утворився туман і затор на дорозі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

До речі Вулиці російського Владивостока залило окропом: через пар видимість у місті була нульова

У Києві через прорив теплотраси – справжній апокаліпсис

На оприлюднених кадрах можна побачити, що Печерський район Києва накрив туман через прорив теплотраси в районі станції метро "Дружби народів".

Місцями погана видимість на дорозі, оскільки виникла водяна пара, що піднімається над гарячою водою.

Прорив досить потужний – вода інтенсивним потоком тече дорогою.

Що каже столична влада

У КМДА заявили, що рух на проспекті Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений через аварію на трубопроводі. Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну.

Згодом влада повідомила, що "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського. Розпочато підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують впродовж доби.

"Сьогодні о 08:40 на Міхновського, 24/2 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні. Гаряча вода потрапила на проїжджу частину. Пошкоджений трубопровід діаметром 700 міліметрів був введений в експлуатацію у 1961 році", – розповіли у КМДА.



У Києві туман через прорив теплотраси / фото поліції



У Києві стався прорив теплотраси / фото поліції

Наразі на місці аварії утворився великий затор – у бік Либідської. Водіїв закликають планувати свій маршрут завчасно.

У патрульній поліції Києва також підтвердили, що ускладнений рух на бульварі Дружби народів та вулиці Підвисоцького. Попередньо, на вулиці Підвисоцького сталась аварія на трубопроводі. Об'їзд здійснюється через вулицю Товарну.

Зважайте на це під час планування маршруту руху,

– зауважили правоохоронці.

Що відбувається сьогодні у Києві: дивіться відео

Авто вже стоять у заторах по бічних маленьких вулицях, намагаючись об’їхати бульвар Дружби народів.

Туман накрив Печерський район / фото 24 Каналу

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