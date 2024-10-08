У Києві біля станції метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання: рух авто обмежили

У Києві 8 жовтня стався прорив міської мережі водопостачання біля станції метро "Дорогожичі". Через це довелося обмежити рух автівок вулицею, де виникла аварія.

Наразі на місці працюють всі необхідні міські служби. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Що відомо про прорив біля станції метро "Дорогожичі"

Оновлено! У КМДА о 14:04 повідомили, що станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях. Станція працює лише на вихід.



Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дорогожичі" в адміністрації повідомлять додатково.

У КМДА зазначили, що через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід і вихід. Поїзди їдуть повз станцію без зупинки.

Підтопило підземний перехід станції метро "Дорогожичі": дивіться відео

Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об'їжджають сусідньою (до вулиці Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою,

– наголосили в адміністрації.

Там також зауважили, що рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках. Наразі там проводять роботи з відкачування води.



У Києві прорвало трубу біля станції метро "Дорогожичі" / Фото Патрульної поліції Києва

У мережі також публікували фото з місця прориву труби у Шевченківському районі Києва. На кадрах можна побачити, що дороги буквально перебувають у воді, а вулиця перетворилася на "озеро".

Біля "Дорогожичів" утворилося "озеро" через прорив труби / Фото OBOZREVATEL

Через це автівки були змушені буквально перепливати вулицю, щоб доїхати до місця призначення.

Потоп у Шевченківському районі Києва: дивіться відео

У "Київпастранс" також повідомили про затримку руху тролейбусів № 16, 35 і автобусу №50 по вулиці Іллєнка / станція метро "Дорогожичі" з причини перекриття руху.

Який вигляд має місце прориву труби біля "Дорогожичів" / Відео телеканалу "Київ"

До слова, у Києві 6 жовтня також прорвало трубу на проспекті Науки. Це призвело до обмеження руху транспорту та відключення води в будинках поруч з місцем прориву.