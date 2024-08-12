Площа боїв на Курщині зросла до 720 квадратних кілометрів, – росЗМІ

Вже понад 6 днів триває "прорив" в Курській області. До вечора неділі зона бойових дій збільшилася порівняно з вечором суботи.

Також російська влада заявляє, що ЗСУ буцімто здійснили рейд до сусіднього Білівського району. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Курській області

За інформацією росЗМІ, загальна площа, де буцімто йшли бойові дії, збільшилися до 720 квадратних кілометрів.

Найбільш віддалена від кордону точка, де буцімто проходили бої – село Общий Колодязь у Коренівському районі, яке розташоване за 28 кілометрів від кордону всього за 9 кілометрів від дороги "Льгов-Рильськ".

В Міноборони Росії заявили, що там нібито зупинено "мобільні групи противника на бронетехніці", які намагалися прорватися "вглиб російської території".

️Найзахідніша точка, де точилися бої – район села Толпіно. У ньому, а також у селі Журавлі, згідно зі звітом Міноборони країни-агресорки, начебто точилися бої з "мобільними групами супротивника на бронетехніці". У найсхіднішій точці бойових зіткнень – селі Мартинівка, також нібито точилися бої.

Також російські ЗМІ повідомляють, що бої йшли в Білівському районі, де ЗСУ буцімто провели рейд углиб російської території.