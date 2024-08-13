Просто пі**аболи, – російський полонений відверто сказав, що думає про кадирівців

Обмінний фонд України активно поповнюється завдяки операції в Курській області. Зокрема, ЗСУ вдалося взяти в полон Корольова Алєксандра, який наговорив багато цікавого про кадирівців.

За словами окупанта, кадирівці не беруть участі у найзапекліших боях, а приїжджають лише після того, як все минеться. Також він називає їх пі**аболами.

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Що російський полонений розповів про кадирівців

Селфі бл**ь є**чі, так і є. Вони де можуть іти після того, як все минеться, там перевернутий танк, там зробити селфі,

– розповідає полонений окупант.

Він стверджує, що бійці спецпідрозділу "Ахмат" – любимчики Путіна та Кадирова. Також за його словами, росіяни не бояться кадирівців.

"Не те щоб ненавидять, вони (російські війська – 24 Канал) не поважають їх як воїнів. Це пі**аболи, просто пі**аболи. Я особисто можу в очі сказати. Покажіть мені хоч одного (кадирівця – 24 Канал), якій здійснив подвиг, що вартий тих орденів, які носить", – сказав він.

Також окупант стверджує, що кадирівці "все життя купою працюють" і довіри серед російських солдатів до "Ахмату" ніколи не було.

"Тому, що ми їхали в пекло, а вони у зворотний бік на своїх "Тиграх", – наголосив полонений росіянин.

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