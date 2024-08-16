На росТБ паніка: готуються, що Росії доведеться "пожертвувати територіями"

ЗСУ продовжують активно просуватися в Курській області. Через це на російському телебаченні почали говорити про те, що доведеться "пожертвувати територіями".

Також там радять дивитися на таке рішення цинічного. Також там наголошують на тому, що необхідно евакуювати населення зі всіх прилеглих до України регіонів Росії.

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Які настрої на російському телебаченні

Заспокоїтися, постаратися дивитися цинічно, хоч це надзвичайно важко, менше емоцій,

– радять на росТБ.

Ба більше, там також закликають подивитися на карту Росії і порівняти її загальну площу та територію Курської області, яку країна-агресорка може втратити.

На росТБ готують населення до здачі територій: дивіться відео

Через страх, що ЗСУ можуть прорвати кордон на інших ділянках кордону, там кажуть про необхідність евакуації всього населення з усіх прилеглих до України територій.

"Потрібно готуватися до того, що російськими прикордонними територіями доведеться пожертвувати", – закликали на росТБ.

Нагадаємо, що за 15 серпня ЗСУ просунулися на 1,5 кілометра в Курській області. Наразі під контролем України 1 150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.