У мережі показали відео з українськими військовими у Суджі: аналітики та ЗМІ з'ясували деталі

Загін спеціального призначення ЗСУ "BRAVO Team" 12 серпня оприлюднив відео з Курської області Росії. На кадрах наші захисники перебувають у центрі Суджі.

Спецпризначенці запевнили, що російське місто повністю перебуває під контролем ЗСУ. Про прорив у Суджу повідомляли ще на початку операції у Курській області.

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Що показали військові з Суджі

На одному з відео, які опублікували спецпризначенці "BRAVO Team" видно, як наші захисники проїжджають центральною площею міста. На кадрах на вулицях абсолютно немає людей.

У ЗСУ показали, як проїжджають центральною вулицею Суджі / Відео з телеграм-каналу "BRAVO Team"

Згодом журналісти Суспільного розповіли, що на відео справді центральна площа міста у Курській області. Журналісти у співпраці з аналітиками VoxCheck з'ясували, що військові їдуть вулицею Карла Маркса і далі повертають на площу Совєтську.

Також раніше спецпризначенці публікували відео з українським військовим, який стверджує, що перебуває у центрі Суджі. Ці кадри теж було знято у місті. В який день операції були відзняті відео – наразі невідомо.

В українському загоні також уславили всі бригади та батальйони, які брали в цій операції.

Під час Ставки Верховного головнокомандувача генерал Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, що Україна продовжує проведення наступальної операції на території Курської області. За словами головнокомандувача ЗСУ, наразі під нашим контролем перебуває близько 1 000 квадратних кілометрів території Росії.