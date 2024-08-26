Операція на Курщині показала слабкості Росії: як це використають "друзі" Путіна

Владімір Путін відвідував геополітичні заходи Сі Цзіньпіна. Він зі свого боку брав участь у саміті БРІКС на найвижчому рівні, хоча коли проходив саміт "Великої двадцятки" в Індії Сі туди не приїхав.

Логіка полягає в тому, щоб відвідувати заходи один одного. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що на тлі російської агресії зросла допомога Україні від Сполучених Штатів.

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Як змінилося ставлення до Росії

Хоч США допомагає Україні, але в них є розуміння, що це не їхня війна. Водночас Китай думає по-іншому. Там переконані, що однією з причин бойових дій нібито є те, що НАТО розширюється на Схід. Проте Україна досі не стала членом Альянсу.

На жаль, такі стереотипи з минулого, а також конкуренція зі США, впливають на сприйняття цієї війни Китаєм.

Якщо говорити про Курськ, то і для Індії, і для Китаю ця операція стала не тільки несподіванкою, але й проявила слабкості Росії. Це додає аргументів цим країнам, щоб тиснути на Росію задля припинення війни,

– зауважив політолог.

Китай та Індія можуть тепер використовувати слабкість Владіміра Путіна та більше вимагати від нього. Проте вони досі уважно придивляються до ситуації. Отже, не варто говорити, що Курськ "все обнулив", адже війна йде понад 2 роки й цього ніколи не забудеш.